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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından bir yeni eser daha

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, gökbilim alanında "Abdullah Kızılırmak" adlı kitabı satışa sundu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, gökbilim alanında "Abdullah Kızılırmak" adlı kitabı satışa sundu.


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, gökbilim alanında yeni bir eserle okuyucu karşısına çıktı. Cumhuriyet sonrası yetişen gökbilimci Abdullah Kızılırmak (1925-1983), Türkiye'de bu bilim dalının gelişmesi ve yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümü ve Ege Üniversitesi Gözlemevinin kurucusu ve Fırat Üniversitesi Fen Fakültesinin kurucu dekanı olan Abdullah Kızılırmak, gökbilim çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında sürdürdü. 114 sayfalık Abdullah Kızılırmak adlı eser, Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.

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