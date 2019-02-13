Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından bir yeni eser daha

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 'Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı' adlı eseri yayımladı.

'Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı' adlı eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yayımladı. Müjgan Üçer'in titiz ve uzun uğraşlar sonucunda kaleme aldığı Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı adlı eser, A. Süheyl Ünver Sanat Atölyesi sanatkarlarının yorumları ve içerdiği zengin görsellerle raflardaki yerini aldı. Hayat ağacı motifi ana teması değişmeden, Anadolu Selçuklu Devleti'nde, Beyliklerde başkent Konya ve Selçuklunun diğer önemli şehirleri Sivas, Divriği, Kayseri ve Erzurum'daki mimari eserlerin taş bezemeleriyle bugün bütün ihtişamıyla günümüze kadar gelmiş bulunuyor. Bu eser sayesinde hayat ağacına evrenin direği, barışın, bereketin, bilimin, hikmetin, kudretin ve sonsuzluğun sembolü olarak kozmik ağaç, dünya ağacı gibi soyut anlamlar yükleniyor. Böylece Anadolu Selçuklularının büyük bir aşk ve şevk ile mimaride, mezar taşlarında, mermer üzerinde; kitaplarda, ciltlerde, ahşap ve maden işlerinde nakşettiği, hayat ağacı motiflerinin somut ve soyut manalarının anlaşılması kolaylaşıyor. Osmanlı döneminde ise taş, mermer, ahşap ve maden işlerinde yer alan hayat ağacı motifi, günümüzde daha çok servi formunda, halk sanatlarına özgü bezeme unsuru olarak halı, kilim, kumaş, keçe, işleme ve örmeleri içine alan zengin bir tekstil alanında yaşıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 127 sayfalık bu eser, Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu'nda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.