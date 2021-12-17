Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'ndan “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı" düzenledi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 15 Aralık tarihinde Suat İlhan Konferans Salonu'nda “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı" düzenledi. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Üç oturumda gerçekleşen çalıştayda alanının uzmanları tarafından 12 tebliğ sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan açılış konuşmasında, masal çalışmalarına 2018 yılında başlandığını ve “Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi” kapsamında 2020 yılında TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı anısına binlerce öğrenciye beş kitaplık setin ücretsiz dağıtıldığını belirtti. Eraslan, Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi'nin ikinci bölümünün de 10 masal kitabından oluştuğu ve kitapların yayımlandığının müjdesini verdi.

“Masallarımızı yöresel şiveleri ile seslendirerek medya aracılığı ile yaymayı planlıyoruz”

Masalların kültür bilinci açısından önemine değinen Eraslan, “Masallar kaleme alınırken çocuklara kazandırılacak değer ve yetkinliklere çok önem verildi. Kültür emperyalizminin masallar üzerinden hayli yayıldığını düşünüyorum. Masalına sahip çıkan milletler kültürel varlıklarına da sahip çıkarlar kanaatindeyim. Diğer taraftan ‘Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası)' 2019 yılından bu yana sürdürülmektedir. Bilişim uzmanlarımızın tasarladığı sistem sayesinde masal adına ne kadar kayıt varsa hepsi veri tabanında toplanmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada 5 bin 500 masalımız var. Bunlardan bin 500'ü denetimlerden geçerek külliyata dahil edilmiş durumdadır. 2022 yılında projemizi tamamlamak ve halka açmak niyetindeyiz. Masallarımızı yöresel şiveleri ile seslendirerek medya aracılığı ile yaymayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşlerin kullanıma dönüştürülmesi çok önemli”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın Masal Anlatıcılığı Çalıştayı düzenlemesinin kültürel aktarımı açısından önemini vurgulayarak, TRT Çocuk Kanal Koordinatörünün de çalıştayda yer almasının çok anlamlı olduğunu kaydetti. Hekimoğlu, “Masal kahramanlarından objeler oluşturulması ve bunların milli ve yerli objelere dönüştürülmesi gerekiyor. Bu anlamda TRT'ye çok büyük işler düşüyor. Fikirlerin işe, işlerin kullanıma dönüştürülmesi çok önemli. Başlamak kadar bir işi sürdürmek de çok önemlidir. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Billur Köşk” başlığını taşıyan 1. oturumda TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Doç. Dr. Mustafa Gültekin ile masal anlatıcısı Berfin Sıla Kepez ve hikâye anlatıcısı Seher Kander Bilgi konuşmacı olarak yer aldı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, 1. oturum sonunda bilgiyi üretmek kadar ilgilisine ulaştırmanın da önemli olduğunu ve “Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler Projesi” kapsamında hazırlanan 15 masal kitabının her türlü kullanım hakkını TRT'ye vermekten onur duyacaklarını aktardı. “Kaf Dağının Ardındakiler” başlıklı 2. oturumda Prof. Dr. Nebi Özdemir, Nurdan Özgür (pedagog, dramaturg), M. Ümit Görgülü (masal terapisti/meddah), Yaşar Koca (masal yazarı) sunumlarını yaptı. “Az Gittik Uz Gittik” başlığını taşıyan 3. oturumda ise Doç. Dr. Gönül Reyhanoğlu, Mehmet Tahir İkiler (tiyatro sanatçısı, eğitmen), Dr. Öğr. Üyesi Rasim Aşın, Dr. Öğr. Üyesi Emine Çakır halk bilimi alanına katkı sundu.

Masal akademisi oluşturulması konusunda fikir birliği sağlandı

Çalıştayın oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan, Prof. Dr. Mehmet Naci Önal ve Mehmet Tahir İkiler yaptı. “Masal Anlatıcılığı Çalıştayı”nda masalın kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarımı hususunda ne kadar önemli bir rolü olduğu vurgulanarak, bir masal akademisi oluşturulmasının gerekliliği hususunda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın öncülük edebileceği noktasında fikir birliği sağlandı. Çalıştay, katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.