Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından “Prof. Dr. Necati Öner'i Anma Paneli''

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından felsefe dünyasının önemli isimlerinden olan, sosyoloji ve mantık alanında değerli çalışmalara imza atan Prof.
Dr. Necati Öner, vefatının birinci yılında Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek panelle anılacak.
Hayatını eğitime adayan değerli bilim adamı Prof. Dr. Necati Öner, akademisyen, felsefe profesörü, dekan, Türk Felsefe Derneği Kurucu Başkanı kimliklerinin yanı sıra, 1984-1990 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. Aynı zamanda Türkiye'de felsefi düşüncenin gelişip yaygınlaşması konusunda Türk Felsefe Derneği vasıtasıyla Türk kültürüne eşsiz hizmetlerde bulundu. Prof. Dr. Necati Öner anısına Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan yönetiminde gerçekleştirilecek panelde açış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Necati Öner'in hayatından belgesel gösterimiyle kesitler sunulacak. Panele Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, Prof. Dr. Celal Türer ve Prof. Dr. Şafak Ural katılacak.