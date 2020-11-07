Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından yeni bir eser daha;

Dr. Hakkı Önkal'ın seriyi tamamlayan son çalışması Beylikler Devri Bey Türbeleri yayımlandı.

Prof. Dr. Hakkı Önkal'ın doktora çalışması olan ve ilk baskısı 1996, ikinci baskısı 2014 yılında yapılan Anadolu Selçuklu Türbeleri ile yazarın doçentlik çalışması olurken 2014 yılında yayımlanan Osmanlı Hanedan Türbeleri adlı eserleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının seçkin yayınları arasında anılıyor. Bu seri arasındaki eksik dönemi tamamlayan yeni yayın, Anadolu'daki türbeler serisi tamamlandı.

İlgili bölümlerde ders ve referans kitabı olarak okutulma niteliği taşıyan bu seriyle okuyuculara Anadolu Türk mimarisinin önemli yapılarından türbeler hakkında çok yönlü bilgiler aktarılacak.

Yayınlara Balgat ve Kızılay'da yer alan kitap satış büroları ve sanal mağazadan https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ temin edebilecek.