Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından yeni bir eser: “Rodos Adası'nda Osmanlı Mirası”

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında “Rodos Adası'nda Osmanlı Mirası” adlı 593 sayfalık eser satışa sunuldu.

“Rodos Adası'nda Osmanlı Mirası (Mimari Eserler-Kitabeler-Mezar Taşları)''adlı kitap uzmanlık alanı sanat tarihi olan akademisyenler Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil ve Dr. Ammar İbrahimgil tarafından hazırlandı. Güncel bilgi, fotoğraf, şekil, plan, resim, tablo ve grafiklerle desteklenmiş olan çalışmada kimi eserlerin orijinal hali ve günümüzdeki durumlarını sergileyen eski ve yeni görseller kitapta karşılaştırmalı olarak verildi. Kapsamı geniş olan çalışmanın literatürdeki diğer yayınlardan bir farkı da adadaki Türk varlığının önemli bir göstergesi olan ve sanat tarihi açısından hayli kıymetli 300'e yakın mezar taşının detaylı bir incelemeye tabi tutularak verilmesi. Rodos Adası'nın coğrafi özellikleri, tarihi gelişimi, 400 yıllık Osmanlı idaresi, İtalyan işgali ve Yunanistan'a ilhakıyla ilgili bilgiler ise eseri tamamlayıcı mahiyette. Titizlikle hazırlanıp kitabın sonuna eklenen eserler listesi ise envanterin kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi ve araştırmacılara yol göstermesi bakımından dikkate değer. Diğer taraftan yakın zamanda yapılan saha araştırmaları ile çoğu Türkçe ve Yunanca 130 kaynaktan yararlanılarak özenle hazırlanan eser güncel bilgileri ve literatüre hâkimiyeti göstermesi açısından da önem taşıyor.

Eserde 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası olarak tescillenen Rodos'taki eserler sadece ata yadigârı oldukları için değil insanlığın ortak mirası olarak ilmi bakış açısıyla ele alınarak, alanına yenilik getirip, güncel bilgi ve görsellerle destekleniyor. Görevlerinden biri de yurt dışındaki Türk kültür varlığının araştırılması ve korunmasını desteklemek olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayımladığı bu ve buna benzer eserleriyle yurt dışındaki kültür varlıklarımıza dikkat çekerek literatüre katkı sağlamaya devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 593 sayfalık eser, Ankara Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Ankara Kızılay Kitap Satış Bürosu'nda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilecek.