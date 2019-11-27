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Atatürk Orman Çiftliği arazisi tohumla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çiftçiye dağıtılmak üzere yem tohumu ekimi gerçekleştirdi.


3 yıllığına kiralanan arazide, temizleme çalışmalarının ardından hayvan yemi olarak kullanılan macar fiği ve buğday tohumu ekimi yapıldı. 2 parsel ve yaklaşık 300 dekarlık arazide, çiftçiye dağıtılmak üzere 21 ton yem tohumu elde edilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden, ilk kez bu yıl çiftçiye dağıtılmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından ekim gerçekleştirildiğini belirterek, şunları vurguladı:


“Sonbaharda en son çiftçimize Macar fiği (yem bitkisi) tohumu dağıttık. Onlar da buğday tohumu ile karıştırıp ekmişti. Şimdi biz de hem buğday tohumu hem de Macar fiği tohumunu karıştırarak bir ekim yaptık. Buradaki 300 dönümde yaklaşık 21 ton Macar fiği ve buğday tohumu karışımı alacağız. Tabi yağış biraz daha fazla olursa hasat için daha iyi olur.”


Ankara'da kaba yem (hayvan yemi) açığı olduğunu söyleyen Özden, yapılan bu ekim sayesinde bu açığın kapanacağını ifade etti.

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