Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Akyurt'ta kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü Akyurt'ta düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayan kutlamalar sinsin ateşinin yakılmasıyla sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıldönümü Akyurt'ta büyük bir coşku ile kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlamalar Necip Fazıl Konferans Salonu'nda düzenlenen program ile devam etti. Etkinliğe Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Belediye Başkanı Hilal Ayık, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve siyasi partilerin ilçe başkanları katılım gösterdi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan video sunumu ve şiirlerin okunması ile başlayan etkinlik öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ile devam etti. Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de büyük beğeni topladı. Burada düzenlenen programın ardından Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi seymenleri yürüyüşe geçti. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sinsin ateşi yakılırken burada toplanan ilçe halkı seymenlerin gösterisini yoğun ilgiyle takip etti.

27 Aralık'ın kurtuluş mücadelesinde önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Başkanı Hasan Arslan, "27 Aralık ülkenin özgürlüğe kavuşması için 19 Mayıs 1919'da Samsun'da fitili ateşlenen mücadelenin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yakılan alevinin, Heyet-i Temsiliye'nin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Ankara'ya varması ile harlanmasıdır. Bu ateşin bugün bile içimizi ısıtması, damarlarımızda akan kanın coşkun sular gibi coşması bizim meydanlarda olmamıza vesiledir. O gün bugündür hiç tükenmeyen heyecan ile bu kültürü gelecek nesillere aktarma mücadelemizi aynı heyecanla devam ettirme gayemiz ilelebet devam edecektir. Bize mücadeleleri ile bu güzel vatanı emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Emanetlerine son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz" dedi.