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Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Gölbaşı'nda kutlandı

Gölbaşı’nda Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.

Gölbaşı'nda Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin 500 lise öğrencisi seymen gösteri sundu.


Gölbaşı Belediye Stadyumu'nda Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili bir temsil gerçekleştirildi. Türksat sponsorluğunda düzenlenen programda, 2 bin 500 öğrenci seymen oyunu ile Atatürk'ü karşıladı. Gölbaşı halkının yoğun ilgi gösterdiği programda renkli görüntüler oluştu. Liseli öğrencilerin gösterisi büyük alkış aldı.

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