Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Mamak'ta kutlandı

Mamak Belediyesi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi'nin 101'inci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı.

Kutlamalar kapsamında, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seymen Ekibi mahallelerde gösteriler yaptı. Eğitmenlerin kortej yürüyüşü gerçekleştirdiği kutlamalarda, pandemi dolayısıyla sokağa çıkamayan vatandaşlar da evlerinin balkonlarından destek vererek coşkuya ortak oldu.

“Cumhuriyetin ilanının ilk adımı”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 101 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirterek, “27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür. 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan hazırlık çalışmaları 27 Aralık'ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleşmiştir. Ankara, önce Milli Mücadele'nin karargâhı daha sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin Başkenti oldu. Bu tarihi günün 101'inci yıl dönümü vesilesiyle Mamak Belediyesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beraberinde Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyeleri ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.