Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu’ yapıldı"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir’e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir’de Çelenk Koyma Töreni gerçekleştirildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünde geleneksel ‘Garnizon Koşusu' yapıldı
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de Çelenk Koyma Töreni gerçekleştirildi.