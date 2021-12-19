Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı konserle kutlanacak

Çankaya Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılını Onur Akın konseriyle kutluyor.

Çankaya Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılını Onur Akın konseriyle kutluyor. 25 Aralık

Cumartesi günü saat 18.30'da Sakarya Caddesi'nde düzenlenecek ücretsiz konserde ünlü sanatçı Onur Akın en beğenilen şarkılarını Başkentlilerle birlikte söyleyecek.

Pandemi koşulları nedeniyle yapılamayan etkinlikleri bu yıl hem sanatçılara destek olmak hem de halkı kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmak amacıyla yeniden hayata geçirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "102 yıl önce Atatürk Ankara'ya geldi ve ne Ankara'dan ne de kalbimizden bir daha hiç gitmedi. Biz de onun ilçesi Çankaya'da ona layık işler yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. 25 Aralık'ta Başkent halkını konserimizde bir arada olmaya davet ediyorum" diye konuştu.