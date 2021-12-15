Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılına özel etkinlikler düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle “Hoş Gelişler Ola” adlı konsere ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri hafta boyunca çeşitli etkinliklerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerden ilki 16 Aralık'ta Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 20.00'de “Hoş Gelişler Ola” adlı konser programıyla başlayacak. Konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği ve onunla özdeşleşen şarkılar ve türküler senfonik orkestra eşliğinde seslendirilecek. Cihat Aşkın'ın orkestra şefliğini yapacağı konserde, şarkıları Basbariton Burak Bilgili ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım seslendirecek. Ücretsiz olan konsere katılmak isteyen Başkentlilerin ‘(0312) 507 37 63' numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırması ve son 48 saat içinde PCR testi ya da aşı kartı bulundurması gerekiyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 26 Aralık Pazar günü Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 18.00'de Bora Gencer&İlham Gencer konseri, 27 Aralık Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 20.00'de “Bir Kızılca Gün" tiyatral gösterimi ve Edis konseri, 28 Aralık Salı günü Gençlik Parkı Büyük Sahne'de saat 19.00'da Ozander ile “Ozanların Dilinden Atatürk ve Ankara”, 27 Aralık'ta Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle AŞTİ'de ‘Flash Mob ve Seymenler' gösterisi düzenlenecek.