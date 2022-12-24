Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kent 27 Aralık'a özel olarak Türk bayraklarıyla donatılırken kutlamalar çerçevesinde “Kızılca Günden Sonsuza” lirik anlatısı ve ünlü sanatçı Buray Ankaralılarla buluşacak.

Kutlamalar “kızılca günden sonsuza” adlı lirik anlatı ile başlayacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. Yıl dönümü kutlamaları “Kızılca Günden Sonsuza” adlı lirik anlatı ile başlayacak. Yazarlığını Neşe Karataş Erdil'in yönetmenliğini Firdevs Aylin Tez'in şefliğini Kemal Günüç'ün oyunculuğunu ise Gamze Karababa ile Doğuşcan Apel'in yaptığı lirik anlatı 27 Aralık 2022 Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Sanatçı Buray sevilen şarkılarını başkentliler için seslendirecek

Ünlü sanatçı Buray, 27 Aralık kutlamaları çerçevesinde en sevilen şarkılarını Başkentliler için seslendirecek. 27 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00'de Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek konserde Buray, şarkılarını Ankaralılarla birlikte söyleyecek.