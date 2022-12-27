Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yılı kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103'üncü yıl dönümünde Keklik Pınarı'nda kutlamalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelişini anmak adına kutlama yapıldı. Kutlamalar, Atatürk'ün Ankara'da ilk ayak bastığı yer olan Keklik Pınarı'nda, Atatürk'ün gelişini sembolize eden heykellerin önünde yapıldı. Etkinlikte, Ankara Seymenler Kulübü tarafından Seymen halk oyunları gösterileri düzenlendi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemine değinen Ankara Kulübü Keçiören Seymenler Şube Başkanı Hüseyin Demir, "Atatürk'ün Ankara'ya geldiği gün. Dikmen sırtlarında, Atatürk'ün Ankara'ya geldiği Seymenler'de bugün tekrarını yaşadığımız bir gün yaşadık. Bu güzel günde herkesin bayramını kutluyoruz. Seymenler olarak burada durmaktan, olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kulandı.

Kutlamalara Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.