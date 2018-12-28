Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıldönümü kutlandı

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıldönümü dolayısıyla belediye önünde kutlama etkinliği düzenledi. Atatürk heykelinin önünde düzenlenen etkinlikte Ankara Kulübü Derneği Seğmen Ekibi halk oyunları gösterisi yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Temsil Heyeti'nin Dikmen sırtlarına ayak basışının 99. yıldönümünde Ankara Kulübü Derneği Seğmen Ekibi'nin halk oyunları gösterileri eşliğinde kutlama etkinliği düzenledi. Seğmenler, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından soğuk havaya rağmen Ankara Oyun Havaları eşliğinde katılımcı öğrencilere ve vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Belediyesi önünde bulunan Atatürk heykeline öğrencilerle ve vatandaşlarla karanfil bırakarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Temsil Heyeti'ni ve silah arkadaşlarını yâd etti.

"Ankara, Kurtuluş Savaşı'nın stratejik noktasıdır”

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'nın stratejik bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Ak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, Temsil Heyeti'ni, gazi ve şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. Kurtuluş Savaşı yıllarında bozkırın ortasında sade bir şehir olan Ankara, 1919'dan bugüne gelinceye kadar büyük gelişmeler yaşayarak metropol bir şehir haline gelmiştir. Ankara'nın başkent olarak tercih edilmesinde etkili olan coğrafi konumu milli mücadeleyi kumanda etmesine imkân vermiştir. Ankara'nın marka bir şehir görünümüne kavuşması için canını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin; fiziksel inşasında gayret gösteren devlet büyüklerimizin emekleri inkâr edilemez. Ben bu topraklar için canını feda eden şehitlerimize, devletimizin gelişimi için hizmetlerini eksik etmeyen devlet büyüklerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.