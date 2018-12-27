Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir'deki törenle başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ata'nın kabrinin bulunduğu mozoleye çelenk bıraktı. Heyette Ankara'nın seymenleri de yer aldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu ile devam eden tören sonrasında Vali Şahin, Anıtkabir Misak-ı Milli Kulesi'nde yer alan Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

“Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Ankara'ya gelişinizin 99. yıl dönümünde modern Türkiye'nin başkentinin il yöneticileri olarak huzurundayız. Dikmen sırtlarına adım attığınız gün, önderliğinizde başlatılan Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olma konumuyla, aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapmıştır. Bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıyan başkent Ankara, geçen zaman zarfında ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yakışır bir ilerleme göstermiş, hepimizi gururlandıran modern bir çehreye kavuşmuş, dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. Birlik ve beraberlik ruhuyla Milli Mücadele'de hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankaralılar, bugün de vatanımız ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır.”