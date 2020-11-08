İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün fotoğrafları 10 Kasım'da sergiye sunuluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümünde “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” düzenleyecek.


Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulacak fotoğraflarının da aralarında olacağı 40 görsel 10 Kasım'da 15 farklı ilde ziyarete açılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenecek birbirinden özel fotoğraflar Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı. Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden “10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi” Adana Atatürk Evi Müzesi, Amasya Müzesi, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Şehir Müzesi, İzmir Atatürk Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ile Van Müzesi'nde de görülebilecek. Orijinal cam negatiflerden taranan seçki 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.