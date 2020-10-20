Atatürk'ün mandırası ilgi bekliyor

Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, Atatürk'ün emriyle Ankaralıların yoğurt, peynir ve tereyağı ihtiyacını karşılaması için Çubuk ilçesine kurulan mandıranın bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir meclis gündemine taşındı

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Recep Taş tarafından meclis gündemine getirilen, Atatürk'ün mirası mandıra alanında incelemelerde bulunan Çubuk Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Can Kaderoğlu, "Bu mirasın aslına uygun olarak korunup yaşatılması ve bölgenin üretimine katkı sağlayacak şekilde yeniden organize edilmesi gerektiği düşüncesindeyim" dedi.