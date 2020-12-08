Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında karargah olarak kullandığı yer restore edilerek ziyarete açılacak

Keçiören Belediyesi, Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknokenti'nin bahçesinde metruk halde bulunan ve Milli Mücadele sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından karargah olarak kullanılan ‘Atatürk Evi'ni restore edecek.

Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli bir yeri olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Milli Mücadelemizin ve büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası olan bu yapıyı restore ederek bu güzel hatırayı hem yaşatacağız hem de geleceğe taşıyacağız. Kurtuluş Savaşımızın mimarı ve kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde aslında Milli Mücadele'nin karargahına; Keçiören'e gelmiştir. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu binada Milli Mücadeleyi yönetmiştir. Aynı zamanda TEKNOKENT'in bahçesinde bulunan bu yapıyı da karargah olarak kullanmıştır. Maalesef şu an metruk bir halde olan yapıyı inşallah en kısa zamanda Ankara Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraber restore edip Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında veya daha öncesinde açmış olacağız. Yapının restorasyonunu da aslına uygun şekilde yapıp, Atatürk'ün yaşadığı yer olarak ziyaret edilecek bir mekân haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.