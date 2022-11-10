Atatürk'ün sevdiği şarkılar Keçiören'de yankılandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri” düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Konseri” düzenledi. Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde dans gösterileri gerçekleşti. Düzenlenen konsere, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

10 Kasım'ın, Türk milleti için istisna günlerden bir tanesi olduğunu belirten Altınok, “Devletlerin ve milletlerin tarihleri vardır. Bu tarihleri bir yazanlar bir de yapanlar vardır, kahramanları vardır. Tarihlerin içerisinde dünya, devletler ve milletler tarihinde önemli günler ve dönüm noktaları vardır. Bugün 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü. Devletimizi ve Cumhuriyet'imizi kuran, bu cennet vatanı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün Milli Mücadele kahramanlarımızı, bu Anadolu'yu bize yurt edinen bütün şahitlerimizi, devlet adamlarımızı, yiğitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençler, gelecek sizsiniz. İnanırsanız başarırsınız. Başaranlar inananlar ve çalışanlardır. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarı yok” ifadelerini kullandı.