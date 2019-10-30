Ata'ya anlamlı ziyaret

yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları ve Volkswagen Fun Clup tarafından çok sayıda otobüs, vosvos araç, yüzlerce öğrenci ve öğretmenin katılımıyla Anıtpark'a yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Ortadoğulular Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında bilimsel düşünce yolunda yetiştirdiğimiz Ortadoğulular Eğitim Kurumları öğrencilerimizle birlikte 26 Ekim 2019 tarihinde Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ankara Volkswagen Fun Club ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikle geleceğimizin teminatı olan yüzlerce çocuğumuzla Atamızın huzuruna çıktık. Atatürk'ün 'Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' sözünü kendine düstur etmiş olan Ortadoğulular Eğitim Kurumları bu doğrultuda çalışmaya ve gelecek nesilleri Atasına bağlı, geleneklerine düşkün ancak bir o kadar da çağdaş ve Cumhuriyetine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek için durmadan çalışmaya devam edecektir. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Ankara Valiliğine, bize polis eskortu sağlayarak onure eden ve çocuklarımızın güvenliğini sağlayan Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Ankara'da ilk kez bir özel kuruma üstü açık otobüslerini tahsis ederek bizleri ziyadesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesine canı gönülden teşekkürü bir borç biliriz. Volkswagen Fun Clup sorumlusu Sayın Olgun Şensoy'a ve tüm vosvos sevdalısı dostlara çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anıtkabir ziyareti, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Ortadoğulular Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Ümit Cenik'in Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi. Grup, Ata'nın huzuruna çıktıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.