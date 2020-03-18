ATB Başkanı Yavuz: “Alınan kararlar ülkemize hayırlı olsun”

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından, “Kararların ülkemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı ve koronavirüsün (Covid-19) neden olacağı tahribatı azaltacak önlemler paketi” hakkında yazılı bir açıklama yaptı. ATB Başkanı Yavuz yaptığı yazılı açıklamada, alınan tedbirlerin iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, “Kararların ülkemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Yavuz, “Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçmektedir. Giderek daha da küreselleşen dünyada salgın hastalıklar sadece insandan insana değil, piyasalardan piyasalara da bulaşıyor. Türkiye salgınla olan sınavını başarıyla vermektedir. Gerek önceki gün Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı gerekse bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi yerinde ve zamanında yapılmış müdahalelerdir. Biz iş dünyası olarak, Başta Sağlık Bakanlığı ve bünyesinde bulunan sağlık çalışanları olmak üzere, devletin her kademesinde korona virüse karşı alınan tedbirler için teşekkür ediyor, açıklanan kararları olumlu buluyor ve destekliyoruz” dedi.