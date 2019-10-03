Atık pil yarışmasında birinci oldular

İlçede bulunan okullardan toplanan atık pillerin Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi tarafından değerlendirilmesi sonucunda Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi 44,8kg atık pil toplayarak ilçede birinci oldu. Birinci olan okula Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından büyük ve küçük satranç takımı hediye edildi.

Atık pil toplama yarışmasında 10 kg üzerinde pil toplayan okullar Kazım Karabekir İlkokulu, Çağatay İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu olurken, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri İthalatçıları Derneği) tarafından okullara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, pil toplama kampanyasında başarı gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürü Mazhar Fidan'ı tebrik ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Acar kampanyaya katılan diğer okullara da teşekkür etti.