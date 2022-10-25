Atık suların kullanım alanları ve kriterleri yeniden belirlendi

Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımının azaltılması ve oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden alternatif su olarak kullanılması amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık suların kullanım alanlarını genişletmek ve bu alanlardaki kriterleri belirlemek için “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde revizyona gitti. Yapılan düzenlemeyle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımı ve bu sayede su kullanımının azaltılması amaçlanıyor.

İlk olarak 1988 yılında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ile arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin hükümler geliştirilmiş, 2010 yılında ise yayımlanan “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde “Arıtılmış Atık Suların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” yer almıştı. Bu düzenlemeler doğrultusunda günümüzde arıtılmış atık sular; peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden değerlendiriliyor. Bu çerçevede su kullanım oranında da azalma sağlandığını görülüyor.

“Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor”

“Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Revizyonu”yla arıtılmış atık suların yeniden kullanım alanlarının genişletilmesiyle ilgili Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan düzenlemeyle atık suların kullanım alanları genişletildi. Atık suların endüstriyel tesislerde proses, kazan besleme ve soğutma kulesi suları ile çevresel alanda ise yangın söndürme ve genel temizlik suları olarak kullanımına yönelik kriterler belirlendi. Böylelikle döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımı azaltılacak, oluşan atık suların arıtılarak farklı alanlarda yeniden kullanımıyla birlikte su kaynaklarının miktar ve kalite açısından korunması sağlanacaktır.”

Açıklamada kuraklık ve su kaynakları üzerindeki artan baskı ile su kaynakları potansiyelinin azalması nedeniyle arıtılmış atık suların alternatif bir su kaynağı olarak yeniden kullanım oranının 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı.