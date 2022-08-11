Atık yağını biriktir, hediyeni al

Keçiören Belediyesi tarafından bitkisel atık yağların doğayı kirletmemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için başlatılan ‘Atık Yağ Toplama' kampanyası devam ediyor.

Vatandaşı geri dönüşüme teşvik etmeyi hedefleyen kampanya çerçevesinde, hanelerinde veya iş yerlerinde biriktirdikleri atık yağlarını getirenlere çeşitli hediyeler veriliyor. 10 litre ve daha fazla atık yağ biriktiren hane ve iş yerlerinden ise yağlar belediye ekiplerince toplanıyor.

Atık yağların özellikle temiz su kaynaklarını kirletmemesi için kullanıldıkları noktalarda biriktirilmesi gerektiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören sınırları içindeki işletme ve evlerde biriktirilen bitkisel atık yağları adreslere giderek alıyoruz. Böylece bu yağların kanalizasyon sistemine karışması önlüyoruz. Ekiplerimiz tarafından toplanan yağlar geri kazanım tesislerinde biyodizele ve biyogaza dönüştürülüyor. Geri dönüşüm çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

Keçiören Belediyesinin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Geri Dönüşüm Danışma Hattı'nı arayarak merak ettikleri soruların yanıtını bulabiliyorlar.