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Atıklardan kedi yuvası

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları üyeleri, sıfır atık için pilot ilçe olan Kızılcahamam’da kedilere sıcak bir yuva kazandırdı.

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları üyeleri, sıfır atık için pilot ilçe olan Kızılcahamam'da kedilere sıcak bir yuva kazandırdı.


AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanı Taha Sarı, sıfır atık projesine dair yaptığı açıklamada, “Kızılcahamam'da sıfır atığı değerlendirmek, topluma atıkları değerlendirmeyi göstermek için kış aylarının yaklaşması ile hayvanları soğuktan korumak için kedi yuvalarımızı yaptık ve ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdik. Bizlere bu bilinci aşılayan Murat Kurum'a ve belediyemizin Sıfır Atık Birimi'ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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