Atıkların kaynağında ayrıştırılması projesi başladı

Çevreye duyarlı ve koruyucu çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, pilot bölge olarak seçtiği Yaşamkent, Alacaatlı ve Dodurga Mahallelerinde “Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması” projesini başlattı. Proje kapsamında pilot bölge olarak belirlenen mahallelerde vatandaşlara geri dönüşüm poşetleri ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasına başlandı. Kağıt, karton, cam, metal, plastik ve kompozit gibi ambalaj atıklarının kaynağı olan konutlarda, işyerlerinde ve okullarda ayrı ayrı biriktirilmesini sağlayacak olan proje ile toplanan ambalaj atıkları, daha sonra ilgili sanayi kuruluşlarına sevk edilerek değerlendirilecek.

Doğanın korunmasına büyük katkı sağlayacak proje ile aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Proje kapsamında dağıtılan poşetleri belirli aralıklarla konutların kapılarından toplamanın yanı sıra geri kazanım noktaları da hizmet verecek. Çankaya Belediyesi tarafından 1 Ekim itibariyle başlatılan yeni projenin başarılı olması durumunda ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.