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Atılay Canel: “Beraberlik bizim için iyi olmadı”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Osmanlıspor maçı sonrası “Beraberlikle dönüyoruz.

Bizim için iyi olmadı” dedi.


TFF 1. Lig 25. hafta açılış maçında, Fatih Karagümrük Ankara'da Osmanlıspor'a konuk oldu. Maçın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “İdlib'te şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Oyunun ilk 15 dakikasında bir gol pozisyonumuz vardı ama atamadık. Maç iki yarıda da ortada geçti. Gol yemeden önce yüzde 100'lük bir pozisyon kaçırdık. Atamadık, dönen top gol oldu. Beraberlikle dönüyoruz. Bizim için iyi olmadı. Buradan galip gelip daha iyi yerlere gidebilirdik. Üzgünüz” ifadelerini kullandı.

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