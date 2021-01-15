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Atılay Canel: "Oyun planımızı istediğimiz gibi oturttuk"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Gençlerbirliği galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Oyun planımızı istediğimiz gibi oturttuk.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Gençlerbirliği galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Oyun planımızı istediğimiz gibi oturttuk. İstediğimiz oyun şekli buydu. Bu galibiyeti bütün Karagümrük ailesine, camiası adına kutluyorum" dedi.


Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Bu stat bize her zaman uğurlu geldi. 36 sene sonra bizim buradan Süper Lig'e çıktığımız stadyumdu. Oyun planımızı istediğimiz gibi oturttuk. İstediğimiz oyun şekli buydu. Daha önce söylediğimiz gibi istediklerimizi elde ettik. Bu galibiyeti bütün Karagümrük ailesine, camiası adına kutluyorum. Teknik ekibimizi ve ellerinden geldiği kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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