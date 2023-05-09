Atılım Üniversitesi 'Deneyim Tasarımı Öğrenci Projeleri Sergisi' Ankara Rahmi Koç Müzesinde düzenlendi

Koç Müzesi iş birliğiyle düzenlenen 'Deneyim Tasarımı Öğrenci Projeleri Sergisi' Ankara Rahmi Koç Müzesinde gerçekleştirildi.

Koç Müzesi iş birliğiyle gerçekleşen sergide, müzenin bir koleksiyonu ya da sergileme alanı için etkileşimli deneyim tasarımını konu alan projede, son sınıf öğrencilerin gruplar halinde bir dönem boyunca geliştirdikleri tasarımlar sergilendi. Sergi 5-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.

“Ankara Rahmi Koç Müzesi ile iş birliği geliştirdik”

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seçil Toros, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerine bir müze tasarım projesi verdiklerini belirterek, “Bu proje Ankara Rahmi Koç Müzesi ile iş birliği geliştirdik. Öğrencilerimizden Ankara Rahmi Koç Müzesinde olan bir eser veya koleksiyona odaklanarak tasarım yapmalarını istedik. Bu projenin hem bir fiziki bağlamı hem de bir dijital deneyim içermesi bekleniyordu. Öğrencilerimiz 6 grup halinde tasarımlarını geliştirdiler” dedi.

“Öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini arttırmalarını amaçlıyoruz”

Atılım Üniversitesi olarak somut eğitim çıktılarını önemsediklerini ifade eden Toros, “Özellikle dördüncü sınıfta gerçek hayattan bazı konuları ele almalarını ve mesleki deneyimlerini arttırmalarını amaçlıyoruz. İtibarlı, saygın bir kurumla iş birliği yapmakta öğrencilere çok büyük katkı sağlıyor. Bizim genellikle stüdyo derslerimiz eleştiri üzerine dayalıdır ancak işin içinde olan birinin müze müdürümüz Ceren Hanım'ın danışmanlığında yürütüldüğü için son derece gerçekçi bir deneyim yaşadıklarını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bu şekilde iş birliği içinde olmak çok heyecan verici ve verimli”

Ankara Rahmi Koç Müzesi Müze Yöneticisi Özgür Ceren Can, müzede öğrencilerin müze koleksiyonlarından ilhamla çalıştığı deneyim tasarımı projelerinin sergilendiği belirterek, “Mayıs ayının 18'i Uluslararası Müze Günü. Bu aya denk gelmesi de bizim için çok heyecan verici oldu. Projeler müzemizin koleksiyonundan, müzemizin ziyaretçilerinden etkilenerek tasarlandı. Çocuklar buraya geldiler, biz oraya gittik. Bir müzenin kültür kurumu olarak üniversite ile bu şekilde iş birliği içinde olmak çok heyecan verici ve verimli. Hem bizim bakış açımız değişti hem onların tasarımlarının niteliği zenginleşti diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.