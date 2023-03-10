Atılım Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Elçin: “Bölgeden ayrılan (deprem bölgesi) göçmenlerin dönüp dönmeyecekleri önümüzdeki günlerde netleşecek”

Dr. Doğa Elçin, “Bölgeden ayrılan (deprem bölgesi) göçmenlerin dönüp dönmeyecekleri önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.

Dr. Doğa Elçin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki göçmenlerin durumu, hukuki süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Elçin, daha önce deprem bölgesinde saha araştırmaları yaptıkları belirtti. Elçin, depremden etkilenen 11 ilin yoğun göç alan iller olduğunu ifade ederek, “Aynı zamanda afet sonrasında hem Türk vatandaşlarının hem de bölgede bulunan göçmenlerin ikamet yerlerini değiştirme etkisi oldu. Dolayısıyla göç merkezi olarak konuyla ilgilendik” diye konuştu.

“İklim mülteciliği hem Türk vatandaşları hem de yabancıları ilgilendiriyor”

Deprem bölgesinde şu an tam bir belirsizlik olduğunu ve insanların ikamet yerlerini değiştirmek zorunda kalmalarının iklim mülteciliği olduğunu belirten Doç.Dr. Elçin, şunları kaydetti:

“İklim mülteciliği ile ilgili bir mesele hem ülkedeki göçmenleri hem de Türk vatandaşları ilgilendiriyor. İklim mülteciliği ile ilgili bölgede yaşayan, Türk vatandaşı olmayan yabancılar, geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler için kanunda ve yönetmeliklerde afet ya da olağanüstü durumlarla ilgili hüküm olmadığı için şu an hukuki durum çok belirsiz. Umarız yakın zamanda daha net bir düzenlenme yapılır ve bölgeden ayrılan göçmenlerin dönüp dönmeyecekleri deprem sebebiyle terk edip yeniden oturmaya başladıkları illerde ikamete devam edip edemeyecekleri de önümüzdeki günlerde netleşecek.”

“Depremden önce belirli iller göçmenlerin ikamet iznine kapatılmıştı”

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğa Elçin, bölgeden yaşayan Türk vatandaşı olmayan kişilerin bölgeyi terk etmediğini belirterek, “Saha araştırmaları bize bunu gösterdi. Seyreltme politikası ve ikamet yasakları sebebiyle depremden önce belirli iller göçmenlerin ikamet iznine kapatılmıştı. Göçmenler depremden hemen sonra bölgeyi terk etmek yerine bekleme ihtiyacı duydular çünkü bölgeden ayrılırlarsa durumları mevzuata uygun olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

“Afet Sonrası Barınma ve Göç Paneli” gerçekleştirildi

Doç. Dr. Doğa Elçin, Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak afet sonrası barınma ve göç sorunlarını Atılım Üniversitesinde gerçekleştirdikleri “Afet Sonrası Barınma ve Göç Paneli” ile ele aldıklarını söyledi. Elçin, barınma ve göç ile ilgili temel 3 sorunu 3 farklı disiplinden hocanın dile getirdiğini belirterek, “Biri afet sonrası yaşanan salgın hastalık riskleriydi. Prof.Dr. Necla Tülek Hoca saha araştırmalarını bizimle paylaştı. Mimarlık bölümünden Araştırma Görevlisi Nil Akdede Hoca afetten sonra yaşanan barınma sorunları üzerine konuştu. Mimari olarak barınma merkezleri, çadır kentler üzerine yaptığı gözlemleri bize aktardı. Son olarak ben bölgede yaşayan göçmenlerin hukuki durumunu değerlendirdim” dedi.