Atılım Üniversitesi tercih dönemindeki tanıtım programlarını açık havaya taşıdı

Bu senenin önceki senelerden farkı ise tercih tanıtım çalışmalarının açık havada yapılacak olması.

Üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci ve ailelerini çok yakından ilgilendiren üniversite tercihleri için Atılım Üniversitesi her sene olduğu gibi bu sene de kollarını sıvadı. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu salgın dolayısıyla tercih tanıtım çalışmalarının açık havada yapılacağı açıklandı.

Ankara Atılım Üniversitesi, geniş yeşil alanıyla salgın dolayısıyla alınan önlemleri bir adım ileriye taşıyarak tanıtım faaliyetlerine boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Hem online hem de yüz yüze tanıtım faaliyetlerini gerçekleştiren Atılım Üniversitesinde fakülte ve bölümleri tanıtan akademik personel dışında, bölümleri ile ilgili kendi deneyimlerini paylaşan öğrenciler tanıtım faaliyetlerinde yer alacak. Açık havada oluşturulan tanıtım alanında Covid-19 nedeniyle görüşmeler sırasında sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı da dikkatle takip edilecek.

Her yıl sıralamalar konusunda merak edilenleri yanıtlamaya çalışan rehber hocalar yine kampüs alanında oluşturulan alanda adayların muhtemel seçenekleriyle ilgili bilgiler verecek. Atılım Üniversitesinde bayram nedeniyle ara verilen tanıtım faaliyetleri 4 Ağustos 2020'de yeniden başlayarak her gün online bölüm tanıtımlarının yapılacağı etkinliklerle yüz yüze tanıtım faaliyetlerine bayram sonrasında yeniden başlanacak.