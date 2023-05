Atılım Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu “Saz ile Söz Aşkı” konserini gerçekleştirdi

Gerçekleştirilen “Saz ile Söz Aşkı” konserinin ardından açıklamalarda bulunan Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, üniversitenin birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Çeşitli sanat aktiviteleri yürüten ve farklı alanlarla ilgilenen yaklaşık 80 tane öğrenci kulübümüz var. Ayrıca öğrencilerimize seçmeli dersler aracılığıyla her türden sanat ile bir araya gelmeleri için ortamlar hazırlıyoruz” açıklamalarında bulundu. Üçtuğ sözlerine şöyle devam etti:

“Üniversiteler yalnızca bilgi aktarılan bir yer değil, gençlerin her anlamda kendilerini geliştirdikleri bir ortam olmak durumunda. Bu tarz çeşitli etkinliklere katılmaları öğrenciler için son derece önemli. 20-22 yaş aralığı, kişiliğin gelişimindeki en önemli zaman dilimi. O yüzden biz de öğrencilerimizin hem kendilerinin bu tür faaliyetlerde yer almalarını, hem de çeşitli aktivitelere tanık olmalarını arzu ediyoruz. Çeşitli sanat aktiviteleri yürüten ve farklı alanlarla ilgilenen yaklaşık 80 tane öğrenci kulübümüz var. Ayrıca öğrencilerimize seçmeli dersler aracılığıyla her türden sanat ile bir araya gelmeleri için ortamlar hazırlıyoruz. Bugün de farklı bir etkinlikte hep birlikte yer alıyoruz. 2017'den beri yaklaşık 6 yıldır faaliyet sürdüren, öğretim elemanlarımızın ve idari çalışanlarımızın oluşturduğu bir Türk Sanat Müziği Koromuz var. Her yıl 2 farklı konser düzenliyorlar. Bu şekilde kültürümüzün bir başka boyutuyla, Türk Sanat Müziği ile hem bizleri hem de öğrencilerimizi bir araya getiriyorlar. Koromuzun saz sanatçıları TRT'nin sanatçıları, şefimiz TRT'nin çok saygın sanatçılarından biri olan Coşkun Açıkgöz. Onunla çalışıyorlar ve ürettiklerini bizimle paylaşıyorlar.”

Birbirinden farklı Türk Sanat Müziği eserinin icra edildiği konsere öğrenciler ve üniversite bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan mensuplar yoğun ilgi gösterdi.