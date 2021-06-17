Atılım Üniversitesi ve TUSAŞ'tan iş birliği protokolü

Atılım Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesinin TUSAŞ ile iş birliği protokolü imzaladığını ve bu protokol kapsamında Ar-Ge projeleri, eğitim faaliyetleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini içinde barındıran projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların olacağını açıkladı. Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi'nin alt yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz, “Merkezimiz 2010 yılında o zamanki Kalkınma Bakanlığı desteğiyle kurulmuş bir merkez. Aynı zamanda Atılım Üniversitesi tarafından da fonlanmaktadır. Merkezimizin altyapısı oldukça zengin. Merkezimiz bünyesinde 14 adet laboratuvar bulunuyor. Aslında merkezimizin gerçekleştirdiği faaliyetleri dikkate aldığımızda odak noktası savunma, otomotiv ve genel olarak imalat sanayisi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine katkıda bulunmak merkezimizin birincil amaçları arasında”

Merkezin yerli ve milli üretime katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Eryılmaz, “Ülkemizin yerli ve milli üretim kapasitesine katkıda bulunmak merkezimizin birincil amaçları arasında. Tabii bu katkı çeşitli faaliyetlerle olabiliyor. Birincisi sanayi ile ortaklaşa projelerin yapılması, yeni prototip ürünler üretilmesi. Bunun dışında hem hocalarımız için hem de diğer üniversitelerde görev yapan araştırmacılar için merkez altyapı anlamında oldukça zengin. Nitekim çeşitli test sistemlerimizle ve yapılarımızla araştırma faaliyetlerine yoğun bir destek verebiliyoruz. Söylediğim gibi buranın altyapısı otomotiv ve savunma sanayisini besleyecek bir yapıya sahip” diye konuştu.

TUSAŞ ile yapılan iş birliği protokolünün her iki taraf için de geliştirici yanları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz şunları söyledi:

“Merkezin faaliyetlerini dikkate aldığımız noktada savunma sanayii bizim öncelikli alanlarımız içerisinde. Bu açıdan bakıldığında havacılık ve uzay sektöründe önemli bir yere sahip olan TUSAŞ ile bu protokolün gerçekleştirilmesi hem bizim için hem ülkemiz için önemli oldu. Bu protokol kapsamında TUSAŞ ile ortaklaşa Ar-Ge projeleri yürütülecek. Bu projelerin dışında TUSAŞ'ın üretim süreçlerinde gerekli olan bir takım testlerin yapılması bu merkez bünyesinde mümkün olabilecek. Yine bu protokolün içerisine eğitimi de dahil ettik. TUSAŞ personeli buradaki cihazlarla ilgili eğitim alabilecek, bizim personelimiz de bu eğitime dahil olacak. Diğer taraftan ortaklaşa fonlayacağımız projeler olacak. Bizim iç destek programları kapsamında geliştirmiş olduğumuz Atılım Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı var. Buna benzer şekilde TUSAŞ tarafından geliştirilmiş olan destek programları var. Bu destek programlarını da ortaklaşa kullanarak, ortaklaşa fon imkanı sağlayarak Ar-Ge projeleri üretmeyi de planlıyoruz. Dolayısıyla bu iş birliği kapsamında genel olarak bakıldığında Ar-Ge projeleri bir taraftan, diğer taraftan eğitim faaliyetleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini içinde barındıracağımız projelerin geliştirilmesi planlanıyor.”