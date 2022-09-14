İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atılım Üniversitesi'nde Erol Evgin konseri

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Atılım Üniversitesi’nin “25.

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Atılım Üniversitesi'nin “25. Yıl Kutlamaları” kapsamında Ankara'da sahne aldı.



Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Atılım Üniversitesi'nin 25. yıl etkinlikleri kapsamında üniversitenin akademik ve idari personeline konser verdi. Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosunda sahne alan Evgin, sevilen parçalarını seslendirdi. “Söyle Canım”, “Rüya”, “Hep Böyle Kal”, “Deli Divane”, “Ateşle Oynama" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Engin üniversitenin akademik ve idari personeline müzik dolu bir gece yaşattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.