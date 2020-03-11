Atılım Üniversitesinde ‘Kariyer Günleri' başladı

Atılım Üniversitesi ‘Kariyer Günleri', alanlarında uzman 45 firmanın katılımıyla üniversitenin spor salonunda başladı. Yoğun ilginin beklendiği ‘Kariyer Günleri' için firmalar, üniversite tarafından hazırlanan özel mülakat odalarında öğrencilerle bir araya gelme imkanı buluyor. Etkinlik alanını ziyaret eden Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üçtuğ, ‘Kariyer Günleri'nin öğrenciler için çok yararlı olacağını vurgulayarak, “Öğrencileri, öğrenim sırasında iş yaşamıyla tanıştırmak, buluşturmak üniversitelerin görevlerinden bir tanesi. Biz de bu kapsamda ‘Kariyer Günleri' düzenliyoruz. Bu sene hem firma hem de öğrenci katılımı açısından bir artış var.

Üniversitemizin çabaları bununla da kalmıyor. Öğrencilerimiz zaten öğrenim gördükleri süre zarfında stajlar için, kısa süreli ya da uzun süreli çalışmalar için firmalara gidebiliyor. Dolayısıyla bu Kariyer Günleri kapsamında hem öğrencilik sırasında hem de mezuniyet sonrasında çalışabilecekleri firmalarla bir araya gelme fırsatı elde ediyorlar. Bunu da firmaları tek tek dolaşarak değil, bir seferde görüşerek gerçekleştiriyorlar. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İş dünyasından kopuk bir üniversite düşünemiyorum”

Prof. Dr. Üçtuğ, Atılım Üniversitesinde öğrencilere sağlanan bir diğer fırsat olan ortak eğitim konusundan da bahsederek, “Üniversitemizin gerçekleştirdiği çok daha önemli bir faaliyet daha var. O da kısaca ortak eğitim dediğimiz bir süreç. Öğrencilerimizi bir dönem artı bir yaz olmak üzere toplam 7 ay bir firmaya gönderiyoruz. Öğrencimiz, o süre zarfında hiç okula gelmiyor ve ders almıyor. Sadece o firmada çalışıyor. Firmalar da bu durumdan son derece mutlular. Çünkü gelecekte istihdam edecekleri kişileri öncesinde tanımış ve eğitmiş oluyorlar. Öğrencilerimiz de bu durumdan çok memnunlar. Çünkü eğitim hayatı sonrası işleri büyük ölçüde garanti altına alınmış oluyor. Bugünün dünyasında iş dünyasından kopuk bir üniversiteyi düşünemiyorum. Bunun mutlaka değişik biçimleriyle sağlanması gerekiyor. Biz de bunu sağlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kariyer Günleri'ne 45 firmayla başladık”

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil, düzenlenen etkinliğe tüm Atılım Üniversitesi öğrencilerinin etkin bir şekilde katılmasının faydalı olacağına değinerek, “Yaklaşık 3 aydır firmalarla temas halindeyiz. Firmalarımızı Kariyer Günleri'ne davet edebilmek için iletişime geçiyoruz, ardından da kabul eden firmalarımızı belirli bir kontenjan dahilinde üniversitemizde ağırlıyoruz. Tabii ki yoğun ve stresli bir süreç oluyor ama hem öğrenciler hem de firmalar için keyifli geçeceğine inanıyoruz. Kariyer Günlerimize 45 firmayla başladık. Çeşitli firmalarımız, ‘Kariyer Günleri' kapsamında öğrencilerimizi stantlarında ağırlayıp staj ve iş imkanlarını görüşüyorlar. Bazı firmalar da bizim mülakat odalarımızdan yararlanıyor, burada öğrencilerimizle birebir mülakat ve görüşme imkanı buluyorlar. Ardından beğendikleri adayları firmalarına davet ederek, ciddi bir iş görüşmesi gerçekleştiriyorlar” dedi.

“Öğrencilerimiz kendi işlerini bulma fırsatı yakalıyor”

Toplamda 5 bin öğrencinin katılmasını öngördüklerini belirten Tefil, iki gün sürecek organizasyon hakkında, “Öğrencilerimiz web sayfasından bir kayıt oluşturuyor. Ardından da firmalarla burada temasa geçebiliyorlar. Etkinliğimiz bütün üniversite öğrencilerine de açık. En önemli geri dönüşlerden bir tanesi, geçen sene yapmış olduğumuz kariyer günlerimizde işe giren öğrencimizin işe girdikten sonra firmasıyla birlikte burada bulunabilmesi. Bizi en çok memnun eden alanlardan bir tanesi bu. Öğrencilerimiz, kendi işlerini bulma fırsatı yakalıyor. Biz 5 bini aşkın bir katılım bekliyoruz. Katılan firmalara çok teşekkür ederim. Ülke ekonomilerinin sıkıntıya girdiği, işsizlik olaylarının bu kadar arttığı bir dönemde öğrencilerimizin yetkinliklerini firmalara gösterebilmesi çok önemli” diye konuştu.

“Firmalar ile öğrenciler arasında bağ kurmaya çalışıyoruz”

Atılım Üniversitesi Mezunlar İletişim Ofisi Uzmanı Eda Şahin ise, 2011 yılında Atılım Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun olduğunu belirterek, mezun olduktan sonra insan kaynakları alanında çalıştığını söyledi. Öğrencisi olduğu Atılım Üniversitesinde 2 sene önce mezunlar iletişim ofisi uzmanı olarak göreve başladığını belirten Şahin, “Mezunlarımızı istihdam konusunda desteklemeye çalışıyoruz. Nerelerde çalışıyorlar, neler yapıyorlar diye de takiplerindeyiz.

Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz ‘Kariyer Günleri'yle de öğrenci ve mezunlarımıza destek veriyoruz. Öğrencilerimiz, firmalarla ve insan kaynakları yetkilileriyle tanışma imkanı buluyor. Bu güzel bir şey. Normalde başvuru sonucu bir yerlere davet edilmeleri gerekirken burada direkt tanışabiliyorlar. Bu durum belirli pozisyonlarda arayışta olan firmalar için de iyi oluyor. Biz aralarında bir bağ oluşturarak, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Mezunlarımıza tavsiyelerim güzel bir eğitim hayatı geçirdikten sonra piyasadan bir şeyler kapabilmek için fark yaratmaları gerekiyor. Çaba, motivasyon ve sabır çok önemli” dedi.