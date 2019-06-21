Atlas uçaklarının 8'incisi birliğine katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, A400M Atlas uçaklarının 8'incisinin Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına iniş yaparak birliğine katıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılan A400M Atlas uçaklarının 8'incisi Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına iniş yaparak birliğine katıldı" denildi.