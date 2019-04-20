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Atlı Spor Kulübü'nden çocuklar için eğlenceli 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde Engel Atlama Yarışması ve çocuk şenliği düzenlendi.


Teşvik yarışmaları ile başlayan etkinlikte birinci olanlara kupa verilirken dereceye giren çocuk binicilere ise kurdela verildi. Etkinlikleri izlemeye gelen Sevgi Evlerinde yaşayan çocukların atları izlerken ki mutlulukları yüzlerinden okundu.


Yarışmanın hemen ardından düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Program süresince etkinlikler ile birlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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