Atlı Spor Kulübü'nden çocuklar için eğlenceli 23 Nisan etkinliği

Teşvik yarışmaları ile başlayan etkinlikte birinci olanlara kupa verilirken dereceye giren çocuk binicilere ise kurdela verildi. Etkinlikleri izlemeye gelen Sevgi Evlerinde yaşayan çocukların atları izlerken ki mutlulukları yüzlerinden okundu.

Yarışmanın hemen ardından düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Program süresince etkinlikler ile birlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.