ATO aktarlığı “belgeli meslek” haline getiriyor

ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği'nin yer aldığı standart geliştirme toplantılarının sonuncusu aynı zamanda ilgili komite üyesi olan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Aktarlık mesleğini icra etmek için gerekli standartlar hakkında bilgi alan Yılmaz, aktarlığın Türkiye'nin 9 bini aşkın bitki hazinesini gün yüzüne çıkartarak, ekonomik değere dönüşmesi konusunda önemli bir meslek olduğunu söyledi. Türkiye'nin genç nüfusuna dikkat çekerek, gençleri hayatı kolaylaştıracak mesleklere yönlendirmek gerektiğini kaydeden Yılmaz, Türkiye'de ortalama bir ilçe nüfusuna yakın sayıda insanın aktarlık mesleği ile geçimini sağladığını söyledi. Yılmaz, “İstihdama katkı sağlayan bu sektörü, tercih edilen meslek haline getirebilirsek daha çok insana iş kapısı açabiliriz” diye konuştu.

Aktarlık mesleğinin yalnızca ikinci plana atılmış bir meslek kolu olmadığını, aynı zamanda doğru eğitim, bilinçli meslek icrası ve farkındalıkla bakıldığı zaman Türkiye için her açıdan bir kurtuluş noktası ve her zaman için kazandıran bir durum olduğunun altını çizen Yılmaz, “Ülkemiz 9 bini aşkın bitki çeşidiyle zengin bitki örtüsüne sahip. Bunların ise yaklaşık üçte birini endemik bitkiler oluşturuyor. Bu yönüyle bile ülkemiz ve sahip olduğu güzellikler hazine niteliğinde. Aktarlık mesleği ise bütün bu nimetleri elinde bulunduran değerli bir iş kolu. Doğru bir yol izlendiği sürece birçok açıdan milletimize ve ülkemize fayda sağlayabilecek nitelikte” dedi. Yılmaz, zengin bitki örtüsünün doğru ellerde değerlendirilmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Toplantıya ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Mert Ünyazıcı, ATO 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Hüseyin Özer ve sektör temsilcileri katıldı.

Aktarlara mesleki yeterlilik

ATO'nun MYK ile Temmuz ayında imzaladığı protokol uyarınca başlatılan ve ATO İdea tarafından yürütülen aktarlık mesleği için ulusal meslek standardı hazırlama çalışmaları ile sektörde nitelikli iş gücünün yetişmesi için gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumlar belirlendi. Standart geliştirme toplantılarında ortaya konan sonuçlar, ilgili sektörlerin görüşüne sunulmasının ardından MYK sektörlerince incelenip değerlendirildikten sonra onaya sunulacak.