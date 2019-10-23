ATO Başkan Baran simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesini değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun coğrafi işaret tescili aldığı simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesine ilişkin, “Coğrafi işaret tescili aldığımız Ankara simidinin Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yer alması uluslararası tanıtımı açısından önemli bir adım” dedi.

Baran, dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında yer alan Oxford İngilizce Sözlüğü'nün veri tabanında bulunan ve İngilizce diline giren yabancı kelimeleri güncelleyerek Türk kültürünün vazgeçilmez yiyeceği “simit”i sözlüğe almasını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. “Türkiye menşeli, pişirmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü” olarak sözlüğe giren simidin Türkiye'nin pek çok ilinde üretildiğini ancak sözlükte tarif edilen simidin Ankara simidi olduğunu ifade eden Baran, “Sözlükte tarif edilen pekmeze bulanarak pişirilen simit Ankara simididir. İlimize özgü bu ürünün coğrafi işaret tescili alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmuş ve 2017 yılında tescil almıştık. Bu gelişmeyle de simidin uluslararası tanıtımını Oxford yapmış oldu” dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak üretildiği yörenin özelliklerini işaret eden coğrafi işaret konusuyla yakından ilgilendiklerinin altını çizen Baran, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin ekonomiye kazandırılması, bu ürünlerin yurt dışına pazarlanması konusunda Ankara'nın da Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olması için çalıştıklarını anlattı. Eylül ayında düzenledikleri 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerini sergilediklerini hatırlatan Baran, “Türkiye kendine has iklimi ve bitki örtüsüyle zengin bir ülke. Coğrafi işaret tescili alabilecek ürün sayısının 2 bin 500 olduğu belirtiliyor. Hali hazırda tescil almış ürün sayımız ise 446. Sözlüğe girecek en az 500 ürünümüzün daha olduğunu söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak çalışma yapmaya başladıkları günden bu yana coğrafi işaret konusunun kamuoyunda bilinirliğinin daha da arttığını kaydederek, “Düzenlediğimiz zirveye uluslararası alım heyetleri de davet ettik. Çok verimli görüşmeler gerçekleşti. Yöresel ve geleneksel ürünlerimizin yabancı ülke raflarında yer alması için gayret sarf ediyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz uluslararası pazarda hak ettikleri yeri alacak” şeklinde konuştu.