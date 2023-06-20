ATO başkan Yardımcısı Yılmaz: “Başkentimizin doğal ve kültürel zenginliklerini reklam ve iletişim alanlarında gelişen teknolojiyle dünyaya tanıtmamız gerekiyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Ankara'nın tanıtımı ve bir dünya şehri olarak markalanması açısından iletişim, reklam ve tasarım alanlarında yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek, “Başkentimizin doğal ve kültürel zenginliklerini reklam ve iletişim alanlarında gelişen teknolojiyle dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası listesine girmesi beklenen Ankara'nın Polatlı sınırları içerisindeki Gordion Antik Kenti'nin dünyaya tanıtılması için de animasyon film önerisinde bulundu. Yılmaz, “Gordion'u animasyon filmle dünyaya tanıtalım” çağrısı yaptı.

ATO'nun sektörün ve sektördeki nitelikli iş gücünün gelişmesine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği programın açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, sektör temsilcileri ve üniversite öğrencilerine Gordion Antik Kenti'nin tanıtımı için bir animasyon filmi hazırlamaları önerisinde bulundu. Yılmaz, Başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi beklenen ilk alan olan Gordion Antik Kenti'nin dünyaya tanıtımının reklam ve iletişim sektörünün çalışmalarıyla mümkün olacağını söyledi. Başkent Ankara'nın tanıtımı ve bir dünya şehri olarak markalanması açısından iletişim, reklam ve tasarım alanlarında yapılan çalışmaların önemine değinen Yılmaz, “Başkentimizin doğal ve kültürel zenginliklerini reklam ve iletişim alanlarında gelişen teknolojiyle dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Gordion'u animasyon filmle dünyaya tanıtalım” diye konuştu.

“Geleceğin meslekleriyle dünyada yerimizi alalım”

Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 10 seviyesinde olduğunu ve genç nüfusta bu oranın yüzde 20'lere kadar çıktığını kaydeden Yılmaz, “Ülkemizde 208 üniversitede 7 milyona yakın öğrenci eğitim görüyor. Hemen hemen her şehrimizde üniversite bulunuyor, buralarda ihtiyaca uygun, gelecek yüzyılın meslekleri olacak alanlarda fakülte ve bölümler açmak mezun gençlerimizin istihdamı açısından önemli” dedi.

“Ankara yenilikçi endüstrilerin merkezi olarak konumlanabilir”

Reklam, iletişim, tasarım, görsel sanatlar gibi alanları da içine alan yenilikçi endüstrilerin tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de gelişme kaydettiğini ifade eden Yılmaz, yenilikçi endüstrilerin ekonomiye katma değer sağlayan önemli bir alan olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ankara'yı yenilikçi ekonomide dünyanın merkezi haline getirmek için iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılmaz'ın çağrısına yanıt

ATO 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Berat Kuzu da yaptığı konuşmada ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın “Gordion'u animasyon filmle dünyaya tanıtalım” çağrısına yanıt vererek “Şehrimizin değerini dünyaya yine Ankaralı firmalar olarak biz tanıtırız” dedi.

Kuzu, Ankara'da reklam, film, animasyon, matbaa ve yayıncılık sektörlerinde var olan 10 bine yakın firmanın Türkiye'nin yenilikçi sektörlerine öncülük ettiğine dikkat çekerek, “Gordion'u sektörümüzün ortak çalışmasıyla tanıtmaktan büyük mutluluk duyarız” diye konuştu.

Portfolyo günü etkinliğinin düzenlenme hedeflerinden birinin yeni neslin sektöre kazandırılması olduğunu belirten Kuzu, gençlere seslenerek, reklam, medya ve yayıncılık alanlarında çalıştıklarında yalnızca bir meslek icra etmeyip, toplumun dönüşümüne de katkı sağlayacaklarını söyledi. Kuşak çatışmasının sektörlerde de fark edildiğinin altını çizen Kuzu, “Özellikle yenilikçi endüstrilerde önceki nesillerin bilgi birikimi ve mirası temel alınarak gerçekleştirilen çalışmalar sektörü ve çalışmayı yapanı çarpan etkisiyle çok ileriye taşır” dedi.

Sektör adaylarına tavsiyeler

Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi GENÇMER Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Demir ile AHBV Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Öztürk Göçmen de konuşmalarında AHBV Üniversitesi GENÇMER'in kuruluş hikayesini ve en son sürdürdükleri projeleri anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Fikrialem Sanat Yönetmeni Tevhit Haşimoğlu, Stüdyo Galaktik/Yönetmen ve Yapımcı Sinan Ölmez, Sineline Film Şirketi'nden Sefa Özçelik, Tünel Tasarım Şirketi'nden Rahman Karakaş sektörde çalışacak gençlere tavsiyelerde bulunan birer konuşma gerçekleştirdi.

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın sektör temsilcilerine plaket takdiminde bulunduğu program, üniversite öğrencilerinin ATO Fuaye alanında portfolyo sunumlarıyla devam etti.

Ankara'da faaliyet gösteren reklam ve reklam hizmet ihracatı yapan ajanslardan profesyoneller ile Prof. Dr. Hülya iz Bölükoğlu, Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, Prof. Dr. Çiğdem Demir, Prof. Dr. Ayşe Elif Emre Kaya, Prof. Dr. Özden Pektaş Turgut, Doç. Dr. Pelin Öztürk Göçmen, Doç. Dr. Atila Işık, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Öztoprak, Doç. Dr. Esra İlkay İşler, Öğr. Gör. İrem Bilgi Ataay öğrencilerin portfolyolarını değerlendirdi.

Etkinliğe, 10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Başkanı Bayram Bakır, Komite Üyeleri Ahmet Karabulut, Paşa Sarman, Caner Vural, 13 No'lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Derya Filiz Dalga, Komite Üyeleri, Hayati Özbek, Serhat Karahüseyin, Ferhat Çınar, 14 No'lu Medya Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Talha Geredeli, Komite Üyeleri İsa Doğmuş, Efe Polat, Tayfun Soydemir de katıldı.