ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı” sonuç raporunu paylaştı

EKO İKLİM Ankara'nın dünya çapında bir markası haline geldi” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla geniş kesimlerin desteği ve katılımıyla 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı"nın sonuç raporunu Ankara Ticaret Odası'nın 28. Dönem 49. Olağan Meclis Toplantısı'nda paylaştı. ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda ATO Meclis üyelerine “EKO İKLİM Zirvesi/ Fuarı” hakkında detaylı bir sunum yapan Yılmaz, 101 etkinlik ve 95 binin üzerinde ziyaretçi sayısıyla EKO İklim Zirvesi/Fuarı”nın rekora imza attığını söyledi. Dünya çapında ilgi gören Zirve dahilinde 11 ayrı salonda 322 konuşmacının, 133 oturumda görüşlerini açıklamak üzere bir araya geldiğini kaydeden Yılmaz, “Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, tarihinde her zaman sorumluluk üstlenerek ilkleri gerçekleştiren Ankara, iklim değişikliği konusunda da sorumluluk üstlenerek bu mücadelede dünyanın merkezi olabileceği mesajını verdi” diye konuştu.

Fuar, milyonlarca kişiye ulaştı

Yılmaz, yabancı ülke devlet başkanları, bakanlar, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda paydaşı “iklim değişikliği” konusu etrafında bir araya getiren EKO İklim Zirvesi'nin yazılı ve görsel basında geniş bir yer tutarken, canlı yayınlar, haber siteleri ve sosyal medya aracılığıyla da milyonlarca kişiye ulaştığını söyledi.

“Hem yeşile hem ticarete katkı”

Zirve'nin bir yandan iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluştururken diğer yandan kent ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden Yılmaz, Zirve'nin, gerçekleştiği iki gün boyunca dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile Başkent'in ticaret hayatına da canlılık getirdiğini söyledi. Yılmaz, “Otellerde, restoranlarda, lokantalarda, kafelerde, AVM'lerde Zirve hareketliliği yaşandı. Reklam ve etkinlik sektöründe günler öncesinden başlayan canlılık çevre illere kadar yayıldı. Zirve'nin Başkent ticaretine getirdiği canlılık ve ciro artışları sektör temsilcileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Böylece Ankaramız, iklim değişikliği gibi önemli bir konuda dünya markası olma yolunda önemli bir adım atarken diğer taraftan ticaretimiz, ekonomimiz şehrimiz ve ülkemiz kazandı” diye konuştu.

“Başkent'in kongre ve fuar turizmi olması için önemli bir adım”

EKO İKLİM Zirvesi'nin Ankara'daki kongre ve fuar turizmi potansiyelinin ortaya konması açısından da fayda sağladığını kaydeden Yılmaz, “Zirve süresince Başkent otellerinde son beş yılın en yüksek konaklama rakamlarına ulaşıldı. Mart ayı konaklama verileri son beş yılın en yükseğine çıkarak 464 bin kişi oldu. Zirve ile Başkent'in kongre ve fuar turizmi konusundaki potansiyelini göstermek açısından da önemli bir adım atılmış oldu” diye konuştu.