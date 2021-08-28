ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Merdiven altı ürünler hem sağlığı hem rekabeti bozuyor”

Ankara Ticaret Odası'nda sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'nin sorunlarını gündeme getirerek çözüm arayan ATO, bu kez 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sektördeki haksız rekabet sorununu gündeme taşıdı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın Başkanlığı'nda Ankara Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ı ziyaret eden 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleri kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan merdiven altı ürünlerin sektörde haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, sıkı denetime tabi tutulması taleplerini iletti.

“Çözümün şifresi kooperatifleşme”

Sektörde yaşanan sıkıntıların kooperatifleşme ile aşılabileceğini kaydeden Yılmaz, kooperatifleşmenin nitelikli iş yapış süreçlerinin de önünü açtığını söyleyerek, “Kooperatif kurma çabaları pek çok sektörün yıldızını parlatacaktır. Kuaförlerle birlikte başlattığımız kooperatifleşme sürecinin diğer sektörlere de örnek olarak lokomotif görevi görmesini umuyoruz. İstiyoruz ki hakkıyla iş yapan insanımız kazansın. Kooperatifleşme ile dayanışma olacak, tüccar kazanacak” diye konuştu.

“Başkent'te fabrika kurmak istiyoruz”

43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, ithalattan kaynaklanan yüksek fiyatlı ürün sorununu, kurdukları Kuaförler Temin ve Tevzi Kooperatifi'nde (KUKOOP) ürettikleri yerli ve uygun fiyatlı ürünlerle aşabileceklerini belirtti. Sarıoğlu, “Uluslararası marka satışlarının yanı sıra kendi markamızı da oluşturup satarak yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaştık. Yerliliğe ve milliliğe önem vererek Ankara merkezli üretime devam etmek için Başkentte bir fabrika kurmayı da arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ise konuşmasında zabıtaların denetimlerde hangi kriterlere bakarak denetim yapacağının sektör temsilcileri ile birlikte konuşulmasının daha verimli olabileceğine dikkat çekti. Özellikle göreve yeni başlayan zabıtalara bu konuda özel bir eğitim verilmesinin sektördeki denetimlerin etkin olmasını sağlayarak haksız rekabeti önleyeceğini belirtti.

Ziyarette konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da “Kayıt dışılık her alanda zarara uğratıyor sektörleri. Halk sağlığının en çok konuşulması gereken sektörlerden biri olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının yaşadığı soruna birlikte çözüm üretmeliyiz” dedi.