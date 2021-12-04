ATO Başkanı Baran, 11'inci Kırtasiye Kurultayı'na katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Tüm Kırtasiyeciler Derneği tarafından düzenlenen 11'inci Kırtasiye Kurultayı'na katıldı.

ATO Başkanı Baran, ATO Meclis Başkan Yardımcısı ve 19 No'lu Kırtasiye ve Kitap-Dergi Satıcıları ve Kopyalama Merkezleri Komitesi Meclis Üyesi Vecdet Fehmi Şendil'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin (TÜKİD) Antalya'da gerçekleştirdiği '11'inci Kırtasiye Kurultayı'na çevrimiçi katılarak bir konuşma yaptı.

Merdiven altı üretimden sahte ve taklit ürünlere, faturasız satışlardan kayıt dışına kadar birçok konunun kırtasiye sektörünün gündeminde yer aldığını anlatan Baran, kırtasiye satışı yapan işletmelerin pandemiyle mücadele sürecinden de etkilendiğini dile getirdi. Baran, kırtasiye alanında faaliyet gösteren işletmelerin ATO'nun 19 No'lu Kırtasiye ve Kitap-Dergi Satıcıları ve Kopyalama Merkezleri Komitesi'nde temsil edildiklerini bildirerek, sektörel gelişmeleri komitenin çalışmaları aracılığıyla takip ettiklerini kaydetti.

Teknolojide meydana gelen yeniliklerin iş alanlarındaki değişimi zorunlu kıldığını kaydeden Baran, bu süreçte işletmelerin tek başına ayakta kalmakta zorluk çektiğini belirterek, ortaklık kültürünü geliştirmenin öneminden bahsetti. Baran, “Birlikten kuvvet doğar” atasözünü hatırlatarak, “Küçük olsun benim olsun mantığı, pandemiyle birlikte dönüşmeye başlayan ekonomimizde geçerliliğini yitiriyor. Artık birlikte büyümeye, birlikte güçlenmeye odaklanmamız, ortaklık kültürünü, kümelenme modelini öğrenmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Kırtasiye işiyle iştigal eden işletmeleri bünyesinde toplayan Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin üyelerine yönelik başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Baran, “Sektörüne her yönüyle hâkim olan, üyelerinin gelişimi için çalışmalar yapan TÜKİD'i ve kıymetli Başkanı Şendil'i yürekten kutluyorum” dedi.

“Yeniliğe Odaklan, Geleceği İnşa Et!” sloganıyla gerçekleştirilen “11'inci Kırtasiye Kurultayı” pazar gününe kadar devam edecek.