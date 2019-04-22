ATO Başkanı Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, “Ulusal egemenliğimizin ve daha güçlü Türkiye'nin teminatı, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın bayramı kutlu olsun” dedi.

ATO Başkanı Baran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan gününün aynı zamanda Türk Ulus'unun egemenliğinin ilanı olduğunu belirten Baran, “99 yıl önce milli mücadele veren Türk Milleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak bağımsızlık kararını da ortaya koydu. 23 Nisan milletin sözünün, gücünün, iradesinin üzerinde hiçbir iradenin kabul edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu önemli günü çocuklara armağan ederek, onların geleceğimizin teminatı olduğunu gösterdi. Bugün bu özel günün yıl dönümünü, ulusal egemenliğin önemini daha da derinden anlayarak kutluyoruz” dedi.

"Milletin iradesi için düşmana geçit verilmeyen Duatepe"

Ankara Ticaret Odası olarak, Başkent'teki çocukların, milletin egemenliğinin ne anlama geldiğini anlaması için Kurtuluş Savaşı'nda düşman askerlerinin geri püskürtüldüğü Duatepe'ye gönderdiklerini ve burada Sakarya Meydan Muharebesi'ni öğrendiklerini anlatan Baran, “Ülkemizin her köşesinden çocuklarımızın Ankara'yı ve milletin egemenliğini korumak için çetin bir mücadele ile geri aldığı Duatepe'yi görmesini istiyoruz” dedi.

"Egemenliğin temel unsuru ekonomik bağımsızlıktır"

İş dünyası olarak, egemenliğin en temel unsurunun ekonomik bağımsızlık olduğunun bilinci içinde olduklarını kaydeden Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimizin güçlükler ve imkânsızlıklar içinde istiklal mücadelesi verirken gösterdiği azim ve kararlılık, bugün ülkemizi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına yükseltme konusundaki çabamızın ilham kaynağıdır. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam için tüm gücümüzle çalışmaya devam ederken, çocuklarımızı da en iyi şekilde yetiştirmeyi görev biliyoruz. Özgürlük olmadan ticaret dahil hiçbir şey olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor ve tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum."