Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu'nun açılışında konuştu. ATO Başkanı Baran, “Afrika ve Türkiye'nin güçlü yanlarıyla 75 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalayabiliriz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın teşrifleriyle ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nde ‘Afrika Gelecektir, Gelecek Afrika' temasıyla düzenlenen World Cooperation Industries (WCI) Forum 7. Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu'nun açılış törenine katıldı. Ankara'da yedincisi düzenlenen forum, Türk firmalarını 41 Afrika ülkesinden binden fazla alıcıyla bir araya getirdi.

“Eğitim, kültür ve güvenlik gibi alanlarda da Afrika ile insani ilişkilerin geliştirilmelidir”

ATO'nun ana destekçisi olduğu 7. Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forum'un açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Afrika açılım politikası ile Afrika kıtası ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemli gelişme kaydettiğini vurgulayarak, “2000'li yılların başında 12 olan bölgedeki büyükelçilik sayısı 44'e yükseldi. Afrika kıtası ile sadece ticari ilişkilerin değil eğitim, kültür ve güvenlik gibi alanlarda da Afrika ile insani ilişkilerin geliştirilmelidir. Afrika kıtasındaki Türk yatırımları da 6 milyar doları aştı. Afrika kıtası 1 milyarı aşan nüfusu, 1,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın dikkatini çeken bir bölge. Afrika ile Türkiye'nin güçlü yanları bir araya getirildiğinde hedeflenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi rahatlıkla yakalanabilir” diye konuştu.

Afrika'nın farklı ülkelerinden foruma katılan iş adamlarına seslenen Baran, “Bugün Afrika'nın 41 ülkesinden buraya gelen kardeşlerimize de bir tavsiyem var. Bu iki günlük iş forumunda şehrimizi de gezmenizi öneriyorum. Bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi, yakınlığımızı şehrimizi gezdikçe anlayacaksınız” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Birimi Başkan Yardımcısı ve E. Milletvekili Afif Demirkıran, AK Parti MKYK Üyesi ve Afrika Naturel TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Sert, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Develi, Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu da birer konuşma yaptı. Forumun ana destekçilerinden olan Ankara Ticaret Odası adına ATO Başkanı Gürsel Baran'a Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Baran, açılış konuşmalarının ardından stantları ziyaret ederek bilgi aldı. Ardından Afrika ve Türk iş adamları arasında ikili iş görüşmelerine geçildi.