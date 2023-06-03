ATO Başkanı Baran, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarında

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin modern tıbbı teknolojilerin kullanıldığı, nitelikli sağlık tesisleri, iyi yetişmiş doktor ve sağlık personeli, termal tesisleri, tarihi ve turistik merkezleri ve gastronomik zenginlikleriyle dünyanın sağlık turizmi merkezi olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Tüm yeterliliklerine ve üstün niteliklerine fiyat avantajı da eklenince, Türkiye dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geliyor” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ile birlikte Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) desteğiyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nın açılışına katılarak kurdele kesti.

Türkiye'den 60 hastane ve sağlık kuruluşunun yer aldığı fuarın açılışında konuşan Baran, Avrupa'nın ticaret merkezi konumunda bulunan ve 500 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığı Amsterdam'da gerçekleşen Sağlık Turizmi Fuarı ile Türkiye'nin ve Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelinin yurt dışında tanıtılmasının hedeflendiğini belirtti. Hem sunulan hizmetler hem de döviz getirici faaliyet olması açısından sağlık turizminin önemli bir alan olduğuna dikkat çeken Baran, Türkiye'nin, sadece tatil turizminde değil sağlık turizminde de gelişmiş bir ülke olduğunu anlattı. Dünyanın en modern ve nitelikli sağlık tesislerinin Türkiye'de bulunduğunu, nitelikli sağlık tesisleri, iyi yetişmiş doktor ve sağlık personeli ile hizmet verildiğini kaydeden Baran, “Doktorlarımızın isabetli tanı ve tedavileri, sağlık hizmetimizin kalitesini yükseltiyor. Modern tıbbi teknolojilerin kullanıldığı hastanelerimizde veya akredite sağlık kuruluşlarımızda, bekleme süresi olmaksızın tedavi hizmeti sağlanıyor. Avrupa'ya çok yakın bir coğrafyada olmamız, sosyo-kültürel benzerliklerimiz, ulaşımımızın kolay olması, ulaşım süresinin kısa olması sağlık turizminde ülkemizin cazibesini artırıyor. Sağlık maksatlı termal tesislerimiz de ülke olarak ilgi görüyor” dedi.

Dört mevsimin yaşandığı iklimi, bin yılları aşan kültür ve gelenekle gelen gastronomik zenginlikleri, tarihi ve turistik merkezlerin de Türkiye'nin sağlık turizmindeki avantajlarından olduğunu ifade eden Baran, “Tüm yeterliliklerine ve üstün niteliklerine fiyat avantajı da eklenince Türkiye dünya sağlık turizminin parlayan yıldızı haline geliyor. Bugün burada bulunan hastane ve kliniklerden oluşan 60 tesisimiz sağlık turizmi açısından kendilerini tanıtacaklar. Türkiye'nin sağlık sektöründeki gelişmişliği ve başarısı Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde giderek artan oranda dikkat çekecektir” diye konuştu. Baran, Ankara'nın sağlık turizminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Başkent'in kapasitesi hakkında da bilgi verdi.

ATO Başkanı Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar, açılışın ardından fuarda yer alan stantlarda incelemelerde bulundu. Fuara, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, MKB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Amsterdam Başkanı Achmed Baadoud ve ALZ Grup ve Organizasyon Komitesi Başkanı Cihat Alagöz de katıldı.