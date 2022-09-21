ATO Başkanı Baran “ANGİKAD Girişimcilik Yolu Projesi”nin açılış toplantısına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (ANGİKAD) İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği “ANGİKAD Girişimcilik Yolu Projesi”nin Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen açılış toplantısına katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ANGİKAD Girişimcilik Yolu Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların istihdam oranının yüzde 30'lar düzeyinde olduğunu belirterek, söz konusu kadın girişimciliği olduğunda bu oranın yüzde 10'lar seviyesine kadar gerilediğini belirtti. İş dünyasında girişimci kadın sayısını artırmaya yönelik projeler hayata geçirmenin önemli olduğunu kaydeden Baran, ANGİKAD Girişimcilik Yolu Projesi'nin kadın girişimciliğine olumlu katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Proje çerçevesinde öğrenci, mezun, akademisyen ve iş dünyası paydaşlarına verilen eğitimlerin kadın girişimcilerin görünürlüğünü artıracağını kaydeden Baran, projeyle girişimci adayların finansal tablolar, bütçe, mali işler, raporlama ve pazarlama alanlarındaki kapasitelerinin de gelişeceğini söyledi.

"Kadın girişimci sayısının artmasını istiyoruz"

Ankara Ticaret Odası olarak kadın girişimcilerin artmasına yönelik projelere destek verdiklerini kaydeden Baran, “Biz ATO olarak üretimi, ihracatı, istihdamı ilgilendiren bütün konularla yakından ilgileniyoruz. Kadın girişimciliği de bu konulardan biri. Kadın girişimci sayısının artmasını istiyoruz. Kadının olduğu yerde işlerin daha güzel yürüdüğünü de biliyoruz. Her alanda olduğu gibi girişimcilikte de, ticarette de kadın erkek eşit olsun istiyoruz. Kadın girişimcilik rakamları kabul edilebilir düzeyde değil. Sizlerin hayata geçirdiği projelerle bu rakamları yükselteceğinize inanıyorum” diye konuştu.

Baran, kadın girişimci sayısının az olması nedeniyle oda ve borsalardaki temsil düzeylerinin de az olduğunu belirterek, kadınlara 8 Kasım'da yapılacak ATO seçimlerine katılmaları ve aday olmaları çağrısında bulundu.

Toplantının açılışında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Başkanı Ahmet Kurt ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Yıldız da birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, ATO Başkanı Gürsel Baran'a katılımı belgesi takdim etti.