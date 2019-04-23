Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) çalışmalarıyla Esenboğa'dan yurtdışına direkt uçuşlara yeni bir hat daha eklendi. Berlin, Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma ve Tiflis'e uçuşların ardından Türk Hava Yolları'nın Bakü seferleri başladı. ATO Başkanı Baran, “Ankara, Anadolu'nun dünyaya, dünyanın da Anadolu'ya açılan kapısı olacak” dedi.

Ankara-Bakü uçuşu öncesi Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın başkanlığındaki ATO heyetinin katılımıyla bir tören düzenledi. Törende konuşan ATO Başkanı Baran, “Ankara, Anadolu'nun dünyaya, dünyanın da Anadolu'ya açılan kapısı olacak” dedi.

Ankara'dan kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gerçekleştirilecek direkt uçuş hakkında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “İki ülke arasındaki kardeşliğin ticari rakamlara da yansımasını arzu ediyoruz. Ankaralı iş insanlarına direkt uçuşlara sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyorum. Eğer biz seferlere sahip çıkar ve gerekli doluluğu sağlarsak THY yönetiminden başka hatlar isteriz ve Ankara'mızın ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarabiliriz” dedi.

Bakü'ye haftada 3 gün uçuş

Baran, Ankara'dan Bakü'ye haftada 3 gün uçuş yapılacağını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Direkt uçuşlara yeni hatlar eklemeyi hedefliyoruz. Bunun için ATO olarak daha çok çalışacağız. Kardeş ve dost ülke Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye yapılan direkt uçuşlar sayesinde Ankara'nın sağlık ve termal turizmine de katkı sağlamak adına temaslarımız olacak. Malumunuz Akyurt'ta yapımı devam eden uluslararası fuar alanımız var. Bittiğinde kongre ve fuar turizmine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

ATO heyeti THY ekibi ve yolcularla birlikte uçuş öncesi günün anısına hazırlanan pastayı kesti.

Heyet Bakü'de şehitler anıtı ziyareti yapacak ve Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Erkan Özoral'ı ziyaret edecek.